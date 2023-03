Mercato Napoli: Aouar e Caravaca non rientrano nei piani del club

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato del mercato del Napoli concentrandosi su Toni Caravaca ed Houssem Aouar.

Secondo Ciro Venerato Toni Caravaca e Houssem Aouar non rientrerebbero nei progetti della SSC Napoli. Il giornalista ha infatti smentito le voci che accosterebbero i due giocatori al club azzurro ai microfoni di “1 Station Radio”:

“Non c’è alcuna possibilità di vede Aouar in azzurro. Quando un calciatore è in scadenza i procuratori tendono a proporlo a diversi club, tra cui in questo caso al Napoli. Nonostate ciò non è un profilo che sposa gli interessi del club partenopeo per motivi tecnici, economici ed anagrafici. Inoltre mi tocca smentire gli interessi del Napoli per Caravaca, talento della cantera blaugrana che non rientra nei piani della società napoletana.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIc

Osimhen, dichiarazione a sorpresa su Spalletti: le parole del nigeriano

De Laurentiis: “Vi tolgo ogni dubbio, tifo Napoli: vi dico il motivo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici