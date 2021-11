Auriemma: “Il Napoli proverà a vendere Ghoulam e Malcuit a gennaio”

Secondo il giornalista due azzurri potrebbero dire addio nella prossima finestra di mercato

Raffaele Auriemma ha rilasciato delle dichiarazioni a “Si gonfia la rete”, programma in onda su Tele A. Nel suo intervento il giornalista ha rivelato che due giocatori potrebbero lasciare il Napoli a gennaio.

Queste le sue parole:

“Non penso arrivi un nuovo centravanti. Ho la sensazione che il Napoli, a gennaio, proverà a sistemare Ghoulam e Malcuit in Francia per prendere un esterno sinistro e un centrocampista. Non arriverà un centrale difensivo anche perché, prendendo un esterno mancino, Juan Jesus potrebbe poi fare il quarto centrale. Per questa ragione il reparto sarebbe poi completo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

I convocati di Spalletti per Spartak-Napoli: uomini contati e diversi Primavera

Infortunio Victor Osimhen, il bollettino medico e la prognosi

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Maltempo:temporali al centro-sud,allerta gialla su 5 regioni