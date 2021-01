Auriemma, Napoli: “Critiche a Gattuso? Non so come certi opinionisti non tengano conto delle pesantissime assenze”

Il giornalista difende Gattuso dalle aspre critiche dell’ultimo periodo

Raffaele Auriemma ha parlato del momento del Napoli nel corso della trasmissione Gonfia la rete in onda su Tele A. Il giornalista si è soffermato sulle aspre critiche indirizzate a Gennaro Gattuso da alcuni opinionisti.

Queste le sue parole:

“I tifosi possono lamentarsi, criticare Gattuso, li comprendo, ma quando certe polemiche partono da presunti osservatori e opinionisti io resto stupito quando non valutano le assenze di Osimhen dal 13 novembre e poi di Mertens. Il Napoli fino a quel momento aveva avuto un rendimento, poi dopo ne ha avuto un altro. Se poi rivediamo la partita con lo Spezia non c’entrano gli infortuni… rivedendo le occasioni in cui non sei riuscito a segnare. Il Napoli resta la squadra che tira di più in Europa”.

