Auriemma: “Napoli, ma senza leader dove puoi arrivare?”

Raffaele Auriemma ha parlato del mercato azzurro e non solo nel corso della sua trasmissione su Radio Marte.

Queste le sue parole:

“Da oggi Mertens non è più un giocatore del Napoli, così come Ospina e inoltre abbiamo già perso Ghoulam e Insigne, quindi la domanda viene spontanea: senza leader il Napoli dove arriverà?. Il punto interrogativo è lecito ma l’allarme è eccessivo, non è facile prendere i giocatori come noi vorremmo.

Il quarto nel Napoli lo potrebbe fare tranquillamente Luperto. Se tu perdi Mertens e non lo sostituisci con un giocatore che ha caratteristiche analoghe è normale che perdi qualcosa lì davanti. Il presidente l’ha detto chiaramente che vuole vincere lo scudetto, l’anno scorso il Napoli lo avrebbe potuto vincere”.

