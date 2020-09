Aurier il terzino dei sogni del Milan. Contatto tra i rossoneri e Tottenham

Aurier corteggiato dal Milan, contatti in corso con il club del calciatore

Il Milan cerca un terzino, il preferito è Aurier. Maldini prova a convincere il Tottenham. Contatti in corso tra i due club per trovare la quadra della trattativa

Nelle ultime settimane la pista sembra essersi piuttosto raffreddata, ma il nome di Serge Aurier resta un profilo gradito in casa Milan. E dalla Francia sottolineano come il club rossonero abbia avviato contatti con il Tottenham per portare in rossonero il terzino ivoriano.

Al momento l’esigenza della dirigenza è rappresentata da un centrale, con i colloqui in corso per Nastasic. Come riporta “Calciomercato.it”, sottolinea però come il Milan stia pensando seriamente ad Aurier e siano in corso negoziati con il Tottenham, con il club rossonero che punta ad un acquisto a titolo definitivo. Mourinho sarebbe pronto a dare l’ok alla cessione: il portoghese preferirebbe infatti il neo-acquisto Doherty all’ex Psg.

