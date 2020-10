AVELLINO – Arriva un promettete classe 2005

Avellino – In rinforzo per la rosa Under 16 un promettente attacante.

L’Avellino conferma l’acquisto per la rosa Under 16 di Steven Boffa, attaccante classe 2005 nato a Palomonte. Inizia la sua carriera nella sua città natale nella squadra Real Palomonte, per poi trasferirsi alla Salernitana. Dopo 4 anni nelle giovanili di Salerno, Boffa è pronto per la nuova avventura che lo vedrà vestire la maglia dell’Under 16 dell’Avellino.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino del giorno 9 ottobre – La regione più colpita è la Lombardia, segue la Campania

Zlatan Ibrahimovic vince contro il Covid: “Fuckcovid19, sono guarito!”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A Parigi processo a Charlie Hebdo per vignette su Amatrice