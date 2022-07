Avellino, lascia mister Filarmonico, allenatore dell’ Under 16

Avellino, lascia un mister delle giovanili

L’Avellino calcio a breve comunicherà i mister che nella prossima stagione guideranno le varie categorie, dalla Primavera all’Under 15.

Nel frattempo, si resta in attesa per i nomi che dovranno venir fuori, ma arriva una…certezza!

Infatti, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla Redazione di “TuttoCalcioGiovanile.it“, mister Roberto Filarmonico non resterà all’Avellino. Si dividono le strade tra la società ed il mister dopo due anni vissuti in Irpinia, prima alla guida dell’Under 17, poi dell’Under 16 con buoni risultati.

Filarmonico nella scorsa stagione ha allenato il gruppo 2006 Nazionali dell’Under 16 Serie C dei Lupi. Al termine della regular season la squadra si è classificata al 2° posto qualificandosi così per i play off. Durante la stagione tre ragazzi hanno ricevuto chiamate nella Rappresentativa della Lega Pro Under 16 di mister Daniele Arrigoni assaggiando così l’aria della maglia azzurra (Solaro, Donatiello e Codraro).

Altri ragazzi, sempre del 2006 si stanno allenando con la prima squadra in ritiro. Per Filarmonico termina, quindi, l’avventura dopo due anni in maglia biancoverde, ora vedremo in quale squadra cercherà di continuare il suo percorso da allenatore