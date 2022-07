Turris a lavoro, tanti colpi per il settore giovanile

La Turris è sempre attiva sul mercato giovanile e piazza due colpi importanti in ottica Under 16

Tante certezze in casa Turris pronta ad affrontare il terzo anno consecutivo di Lega Pro con la prima squadra. Tra queste certezze anche la presenza di Giovanni Improta, storico dirigente ed ex calciatore del Napoli negli anni ’70.

Improta nella scorsa stagione ha sposato il progetto Turris con il calcio giovanile assumendo la carica di Direttore Generale del club corallino cercando di mettere al servizio dei giovani ragazzi la sua esperienza, carisma e personalità. E anche quest’anno sarà presente all’interno del settore giovanile con tanta voglia di migliorare i risultati dell’anno scorso, ma soprattutto con tanta determinazione nel voler far crescere i ragazzi sotto molti aspetti, non solo calcistici.

Nell’ottica di ciò, come riportato dal portale “TuttoCalcioGiovanile.it“, la Turris procede ad acquistare giovani calciatori da inserire nel loro gruppo Under e anche grazie al lavoro del D.S. Massimo Tanzillo, giunto da poco, potenza l’organico monitorando il territorio in Campania.

Vestiranno la maglia dei corallini nella prossima stagione i seguenti calciatori:

Buono Vittorio, classe 2007, ruolo mezzala, centrocampista, proveniente dalla scuola calcio “Oratorio Don Guanella”.

Fedele Salvatore, anch’egli del 2007, ruolo centrocampista, punto di forza della scuola calcio “San Sebastiano Mazzeo calcio” nello scorso Campionato Under 14.

Due rinforzi che andranno a rimpolpare il gruppo Under 16 di Fabrizio Pedalino, tecnico già nella passata stagione alla guida dei 2007 (vecchia Under 15).

Un’occasione importante per Buono e Fedele da poter sfruttare al meglio e magari, in caso di difficoltà, nel prossimo campionato sarà presente sempre la figura del “Baronetto” Improta a cui chiedere consigli