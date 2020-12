Avv. Chiacchio: “Il caso della Reggiana può favorire il Napoli”

L’avv. Chiacchio sicuro sul ricordo del Napoli

L’avv. Eduardo Chiacchio, è intervenuto in diretta ai microfoni di Il Sogno nel Cuore su Radio CRC. Il legale, si è detto ottimista per il ricorso al CONI del club azzurro sottolineando quanto possa aiutare il caso Reggiana. Ecco quanto dichiarato:

“In questo caso la società può invocare con la forza il documento dinanzi al collegio di garanzia; inoltre alla Reggiana non è stato dato il punto di penalizzazione perché è stato considerato, il caso in esame, come un evento di natura eccezionale e capace, quindi, di derogare al principio sancito dal codice di giustizia sportiva che afferma: ‘allorché una società non si presenti in una disputa di una gara, deve subire la sanzione accessoria del punto di penalizzazione’. Sono, questi, due fattori di estrema importanza che possono essere invocati dinanzi al Collegio di garanzia del CONI e potranno avere la loro grande valenza. Ci sono i presupposti e c’erano anche prima, affinché si possa raggiungere il risultato auspicato; se ciò non è ancora avvenuto è perché qualcosa non è andato per il verso giusto nei precedenti gradi di giudizio. Credo che il Collegio di garanzia possa accogliere il ricorso del Napoli e, personalmente, credo che il punto di penalizzazione possa essere restituito.”

