Il Napoli torna in campo, il report dell’allenamento di oggi

Oggi il Napoli si è ritrovato a Castel Volturno per l’allenamento in vista del match di campionato.

Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, oggi gli azzurri si sono ritrovati al centro sportivo per l’allenamento:

“Dopo il match contro il Real Sociedad e il passaggio ai sedicesimi di Europa League, il Napoli si è allenato questa mattina al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Sampdoria per la undicesima giornata di Serie A. Giornata di riposo per coloro che hanno giocato ieri dall’inizio contro il Real Sociedad. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in torello, riscaldamento e seduta tecnica. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura con esercitazione di tiri in porta”

