Azzurri, vincere Euro 2021 è possibile!

Riuscirà l’Italia a tenere testa alle favoritissime Francia, Belgio e Spagna?

Due mesi ancora e finalmente potremo immergerci nelle emozioni azzurre dell’Europeo 2021! L’attesa (snervante) sta infatti per terminare, un’attesa più lunga del previsto – è vero – ma che potrebbe essere ricompensata dalla conquista di Euro 2021 da parte degli Azzurri. Sì perché l’Italia di Mancini, alla 25a gara senza sconfitta (uguagliato il record di Lippi), è una delle favoritissime. Le belle vittorie e il bel gioco espresso da Chiellini e compagni nel 2020, che è valso all’Italia l’accesso alla fase finale della Nations League che si concluderà a ottobre di quest’anno, hanno avuto come logica conseguenza quella di vedere l’Italia inserita tra le potenze calcistiche in grado di fare la differenza a giugno. Proprio a giugno inizierà infatti l’Europeo più bello degli ultimi anni, bello perché Mancini e i suoi ragazzi avranno un ruolo da protagonisti. Ma i protagonisti dovranno esserci tutti all’appello!

Occhio alle rivali

Sebbene la Nazionale di Mancini dopo le ultime uscite contro Bulgaria e Lituania non sia apparsa in forma smagliante e non abbia nemmeno offerto un calcio bello a vedersi, come ci aveva per altro abituato lo scorso anno, è comunque una delle squadre da battere. Insieme a Belgio, Francia e Spagna, l’Italia ha tutto per puntare alla vittoria di uno dei tornei internazionali più prestigiosi in assoluto come testimoniano le migliori quote Europei 2020. Occhio però alle rivali che si presentano agguerritissime; il Belgio di Lukaku, Mertens, De Bruyne e Hazard è una corazzata dotata di un’incredibile potenza offensiva, la Francia di Mbappé invece è una formazione solida e al tempo stesso una certezza, tenendo conto del Mondiale vinto in Russia nel 2018, e infine la Spagna di Sergio Ramos è pronta a dominare l’Europa intera dopo i successi di Sudafrica 2010 e di Polonia-Ucraina 2012. La lotta sarà serrata, ma se gli Azzurri approcceranno il loro non impossibile girone con la giusta determinazione la strada per la gloria potrebbe essere tutta in discesa.

Un centrocampo di gran classe

L’Italia di Mancini può permettersi di puntare alla vittoria di Euro 2021 perché ha una rosa di ottima qualità. Dietro, con la presenza di Donnarumma, Chiellini e Bonucci, la prima linea può dirsi insuperabile, mentre sulla mediana con Sensi, Barella e Verratti c’è da sognare a occhi aperti. Mai come oggi il centrocampo azzurro può vantare tanta classe tutta assieme. Tenendo conto che Barella, grazie anche a Conte, è diventato un gioco eclettico, i presupposti per fare bene ci sono tutti. E i presupposti per fare bene ci sono tutti anche se guardiamo all’attacco. Belotti, Insigne e Immobile sono tre bocche da fuoco e allo stesso tempo arieti da area di rigore in grado di fare male a qualsiasi avversaria. Essendo tre calciatori che ben si amalgamano assieme, poiché dotati di caratteristiche tecniche molto diverse tra loro, Turchia, Svizzera e Galles sono fin da ora avvisati. Le tre Nazionali, che se la vedranno con l’Italia nel gruppo A, non fanno certo paura, soprattutto se l’Italia giocherà come ha sempre fatto nel 2020, quando la Polonia, tanto per fare un esempio, veniva presa letteralmente a pallate azzurre in Nations League. Dunque anche le favoritissime Francia, Belgio e Spagna dovranno fare molta attenzione perché gli Azzurri sono finalmente una squadra vera che punta al titolo europeo.