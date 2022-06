Baggio: “La mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali è una vergogna”

Il Divin Codino commenta l’esclusione dell’Italia dal mondiale in Qatar Roberto Baggio, a cui è stato dedicato un aereo dalla compagnia, ha commentato la A margine del taglio del nastro del nuovo volo Roma-Buenos Aires di ITA Airways l’ex Pallone d’Oro, a cui è stato dedicato un aereo dalla compagnia, ha commentato la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali in Qatar

Queste le sue parole riportate da SportMediaset:

“[…]È una vergogna che l’Italia, pur avendo vinto l’Europeo, non si sia qualificata di diritto al Mondiale. Una vera follia. Una partita secca si può perdere contro chiunque, ma questi ragazzi avrebbero diritto a un premio per quello che hanno fatto all’Europeo. Se io fossi stato in quella squadra avrei faticato ad accettarlo e mi fa rabbia. Sconfitta con l’Argentina? Credo che l’Italia abbia sofferto l’eliminazione che ha avuto dal Mondiale, per me è un discorso psicologico”.

