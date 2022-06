Fedele: “ADL quando parla fa danni, per vincere non si vendono i big”

L’ex dirigente sportivo non le manda a dire al presidente del Napoli

Enrico Fedele, ha parlato a Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”. Nel suo intervento ha criticato aspramente Aurelio De Laurentiis.

Queste le sue parole:

“[…]Noi purtroppo abbiamo una penitenza. Il presidente più parla e più fa danni. Quello che ho sentito negli ultimi giorni mi fa rabbrividire. Per lottare per lo scudetto non si devono vedere i giocatori più importanti, tipo Koulibaly . Vedete l’Inter, il Milan”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Monza vuole l’attaccante del Napoli: Stroppa lo preferisce a Balotelli

Napoli affondo per Leo Ostigard: accordo raggiunto col Brighton, cifre e ingaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici