Bagni su Kvaratskhelia: “I paragoni con Maradona sono esagerati”

L’ex Napoli parla di Kvicha Kvaratskhelia

Kvicha Kvaratskhelia come Maradona? E’ questa la domanda alla quale ha risposto l’ex Napoli Salvatore Bagni un’intervista rilasciata a Il Messaggero. L’ex azzurro ha detto la sua su questi paragoni molto forti.

Queste le sue parole:

“Lo seguo da quando aveva 15 anni. Ha avuto un impatto devastante, non fa mai cose banali, sempre la giocata utile. Si diverte, sembra che giochi per strada con gli amici. Calciatore serio. Avevo solo il dubbio che potesse faticare a sostituire un simbolo come Insigne, invece nulla. Mi ha smentito. Lui come Maradona? Non esageriamo. Diego faceva un altro gioco, un altro sport“.

Fonte foto: Instagram @kvara7

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino svela importanti novità sullo Stadio Maradona: il progetto della SSC Napoli

Arbitri & Arbitri – Massimiliano Irrati dirige Roma-Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Riff Festival a Jodhpur in India, musica folk da alba a notte