Bakayoko ha convinto tutti, pronta la strategia per riscattarlo

Bakayoko convince il Napoli, pronto il riscatto

Bakayoko è stato uno dei migliori in questo avvio di stagione, con il Napoli che ora pensa a riscattarlo. Di questa possibilità, ne ha discusso l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini attraverso un editoriale su Tuttomercato.web. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli guarda molto anche al futuro. Bakayoko si è inserito alla grande negli schemi di Gattuso ed è diventato un giocatore molto importante. E l’idea di provare ad acquistarlo a giugno comincia a essere concreta. Il discorso non è semplice anche per le richieste del Chelsea e l’ingaggio. Il Napoli sta valutando la strategia da adottare e in questi mesi cercherà di trovare la strada giusta.”

