Bakayoko-Milan – L’ex Napoli si decurta l’ingaggio per i rossoneri

La Gazzetta dello Sport rende noti i dettagli del possibile ritorno di Bakayoko al Milan.

Ritorno in rossonero dunque per Bakayoko, il centrocampista, dopo l’esperienza Napoli alla corte di Gattuso, è pronto a tornare in Serie A. Per farlo è disposto a ridursi l’ingaggio da 3 a 2,5 milioni di euro ed andare dunque in contro alle esigenze del Milan.

