Barça, Lazio e Milan: bisognerà dosare le energie. La tattica di Spalletti

Corriere del Mezzogiorno – La tattica di Spalletti: “Tra Barcellona, Lazio e Milan: bisognerà dosare le energie”.

Il mese terribile del Napoli: Barcellona, Lazio e Milan. Ecco il piano di Spalletti secondo il quotidiano:

“Spalletti a fine gara con il Cagliari ha auspicato il recupero degli infortunati per la gara di domani contro il Barcellona. La conta degli indisponibili è diventata una consuetudine per il tecnico di Certaldo che negli ultimi due mesi ha dovuto far fronte a tante criticità. Superate brillantemente, se si esclude la partita con il Cagliari, dove sono emersi alcuni problemi tattici, anche grazie alla densità in mediana opposta dagli uomini di Mazzarri.

Il pareggio in Sardegna è andato ormai in archivio e si guarda agli impegni futuri. Nell’immediato c’è il Barcellona, ma anche la difficile trasferta contro la Lazio e poi quella al Maradona contro il Milan. Per tutti questi match difficili e ravvicinati, l’allenatore azzurro dovrà dosare bene le energie dei suoi uomini, anche di quelli che finora sono stati ai margini”.

