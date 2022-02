Bianchi: “Napoli attento, non fare come il pugile che finisce ko per attaccare”

Il Mattino – Ottavio Bianchi su Napoli-Barcellona: “In casa devi fare molta attenzione e gli azzurri sono attrezzati”.

Le parole di Ottavio Bianchi sul prossimo match del Napoli contro il Barcellona:

“Certe sfide danno un tale risalto internazionale che inconsciamente i giocatori sono già pronti. Non devi prepararle. Penso sempre che la tattica micidiale sia sempre la ripartenza e il contropiede. Tutte le squadre che giocano in casa sono portate a fare come il pugile che perde per attaccare, si dimentica di fare bene la guardia e finisce ko. In casa devi fare molta attenzione e il Napoli è attrezzato per affrontare il Barcellona”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso Plusvalenze – Possibile deferimento per il Napoli, ecco cosa rischia la società

Alvino: “Tutto ciò che sta succedendo a Spalletti è intollerabile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Covid: calano ricoveri e contagi, E-R verso la zona bianca