Barcellona, clima teso: previsto faccia a faccia Setièn-Bartomeu

Barcellona, previsto faccia a faccia Setièn-Bartomeu

Barcellona, clima molto teso dopo che ieri ha consegnato LaLiga ai rivali storici del Real Madrid. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, oggi sarebbe previsto un incontro tra il presidente Bartomeu e Quique Setién: un atto dovuto per capire quali siano le reali condizioni della squadra a tre settimane dalla sfida contro il Napoli.

Il tecnico Setien è finito sotto accusa per lo scarso rendimento della sua squadra dopo il lockdown: troppe le battute d’arresto, l’ultima ieri in casa contro l’Osasuna. L’ex tecnico del Betis ha un contratto fino al 2022 , non è a rischio licenziamento, ma nella dirigenza blaugrana comincia a serpeggiare più di qualche malumore.

