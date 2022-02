Barcellona, Depay non recupera. Salta l’andata contro il Napoli

Barcellona, niente Napoli per Depay

Come riportato da AS il Barcellona dovrà fare a meno di Memphis Depay, che saletrà le gare contro Napoli e Valnecia. L’attaccante olandese non si è allenato con il gruppo, visto che non ha ancora smaltito alcuni problemi fisici. Il Barcellona, per precauzione, potrebbe decidere di non forzare la mano, puntando ad averlo per il ritorno contro gli azzurri al Maradona.

