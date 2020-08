Barcellona-Napoli, Setien pronto a rivoluzionare i blaugrana

Barcellona-Napoli, Setien cambia modulo

Barcellona-Napoli si avvicina, l’impegno valido per il ritorno degli ottavi di Champions League è alle porte. In casa blaugrana, il tecnico Setien è pronto a cambiare modulo. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Sport, l’intenzione è quella di passare al 3-5-2 rivoluzionando il sistema tattico. In caso il cambio sia confermato, gli unici sicuri del posto da titolare sono Messi e Suarez.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

La Uefa oggi decide dove si disputerà Barcellona-Napoli

Calciomercato Napoli – Per la fascia sinistra torna di moda il nome di Arias

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Frecciarossa da Milano al Sud sold out nel weekend