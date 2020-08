Gattuso-Inzaghi, ecco il motivo dello scontro nel finale

L’edizione odierna di Tuttosport, svela i motivi del litigio avvenuto tra Gattuso ed Inzaghi nel finale della sfida di sabato scorso. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Inzaghi si era lasciato scappare una ruggine fresca, risalente al 21 gennaio scorso, cioè ai quarti di finale di Coppa Italia in gara secca al San Paolo: gli azzurri vinsero 1-0 e la Lazio fu eliminata da una competizione che tutti gli anni parte con l’intenzione di vincerla. Ma non solo. L’attuale quarto posto non rende la Lazio certa di partecipare al 100 per 100 alla prossima Champions, perché se il Napoli dovesse riuscire a trionfare nella competizione e la Roma vincesse l’Europa League, la Lazio verrebbe retrocessa in Europa League. Ma è una fattispecie quasi impossibile da realizzarsi, anche se il Napoli farà di tutto per eliminare il Barcellona sabato al Camp Nou”.

