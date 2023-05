Mercato Napoli, interesse per due giocatori del Bari

Mercato Napoli – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbe un interesse per due giocatori del Bari.

Il Corriere dello Sport si concentra sul mercato del Napoli, in particolare sull’interesse da parte del club per due giocatori che attualmente vestono la maglia del Bari.

“Per il resto, giovani obiettivi in copertina. Più o meno fatti in casa: Elia Caprile, 21 anni, portiere dell’Under 21 e soprattutto del Bari, l’altro club della famiglia De Laurentiis. Gioca a Bari ma è di proprietà della Samp, invece, Leonardo Benedetti, centrocampista di 22 anni che ha conquistato attenzioni in Serie A.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

