Napoli, futuro Zielinski: previsto incontro a fine stagione

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski potrebbe a breve incontrare la Società partenopea per discutere del proprio futuro.

In questi giorni si è tanto parlato del futuro di Piotr Zielinski con il Napoli. Il centrocampista placco ha più volte ribadito di voler restare nel club campano, tuttavia non sarebbe stato trovato ancora alcun accordo circa il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2024.

Il Corriere dello Sport riporta le ultime in merito:

“Ci sarà un incontro a fine stagione tra l’entourage di Piotr Zielinski e il Napoli per capire se il contratto attuale, scadenza 2024, avrà un seguito, un futuro, oppure resterà tale e, nel caso, verranno prese in considerazioni eventuali proposte estive o, ancora, si andrà avanti insieme fino alla scadenza. Si partirà dalla sua volontà per trovare un’intesa che accontenti tutti, la questione principale da risolvere sarà quella legata allo stipendio (alto), per il resto ci sarebbe poco altro da dirsi dato che Zielinski, a Napoli, si sente come a casa e il Napoli ha dimostrato di non voler fare a meno di lui.”

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Zielinski: “Vorrei rimanere”. Incontro con ADL entro fine stagione

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Annalisa convola a nozze con Francesco Muglia: le pubblicazioni diventano virali