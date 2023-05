Napoli, Kim ai saluti: per sostituirlo la scelta sarà difficile

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime sul difensore del Napoli Kim Min-Jae, affermando che probabilmente lascerà il club azzurro.

Kim Min-Jae potrebbe lasciare il Napoli alla fine della stagione di campionato. La Gazzetta dello Sport fa sapere che il giocatore, arrivato al Napoli la scorsa estate, potrebbe avere come nuova destinazione l’Inghilterra. Intanto il club azzurro deve cercare un sostituto, ma non sarà certamente una decisione semplice da prendere.

Di seguito le parole del noto quotidiano:

“E guardando avanti ieri nell’ordine difensivo si è sentita la mancanza di un leader come il sudcoreano Kim, lui sì con il biglietto pronto per un nuovo volo in Inghilterra. La sua sostituzione sarà una delle scelte più complesse per il Napoli. Così come le qualità e la vivacità di Raspadori, molto apprezzate da Spalletti, forse porteranno a riflessioni diverse sul sistema di gioco da usare e alle caratteristiche dei nuovi giocatori da ingaggiare.”

