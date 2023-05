Il Napoli pensa al riscatto di Gollini: ADL vorrebbe lo sconto dall’Atalanta, i dettagli

Il Napoli pensa al riscatto di Gollini, ma vorrebbe lo sconto dall’Atalanta

Calciomercato – Il Napoli pensa al riscatto di Pierluigi Gollini, arrivato dall’Atalanta, dopo 6 mesi di prestito alla Fiorentina, con la formula del prestito con diritto di riscatto per 8 milioni di euro.

Mercato Napoli, novità per Gollini

Come riporta Tuttomercatoweb, il patron azzurro Aurelio De Laurentiis è soddisfatto del rendimento e dell’inserimento del giocatore nel gruppo di Spalletti e proprio per questo starebbe pensando alla conferma, ma per farlo vorrebbe abbassare la cifra pattuita con la Dea e nelle prossime settimane si ragionerà proprio su questi termini.

