Barcellona, Setien: “Era meglio una settimana di stop, così un vantaggio per il Napoli”

Barcellona Setien preoccupato dice che era meglio una sola settimana di stop, così può essere solo un vantaggio per il Napoli

Barcellona, Setien in vista della partita di Champions League contro il Napoli

Ultimissime notizie calcio Napoli – Barcellona, il tecnico Setien, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista degli ottavi di ritorno di Champions League contro il Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni riportate da Calciomercato.com:

Barcellona, Setien:

“Forse era meglio dare una sola settimana di stop. In questo senso, il Napoli può avere un vantaggio perché il campionato italiano finirà più tardi (20 giorni dopo quello spagnolo ndr.). Ma non si sa. Non sappiamo cosa è meglio. Amichevoli? E’ possibile che ne giocheremo qualcuna. Prima però ci prenderemo qualche giorno di riposo, poi giocheremo tra di noi e forse anche contro un’altra squadra se ne avremo bisogno”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Tweet ironico di Azzi: ” Un sorteggio così sfigato è un presagio”

Ass. Borriello: “Siamo al lavoro per riaprire lo stadio, Osimhen non abbia paura del razzismo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La ex fidanzata di Lorenzo Amoruso è Giulia Montanarini, sono stati insieme per più di 6 anni