Bargiggia: “Il Napoli potrebbe trattare l’acquisto di un nuovo terzino con il Villareal”

Mercato Napoli, parla Bargiggia.

Paolo Bargiggia ai microfoni di 1 Football Club parla del mercato azzurro, soffermandosi su un acquisto a sinistra, ecco le sue parole:

“Arriva un nuovo terzino? Al momento, non c’è disponibilità dell’Ajax a liberare in prestito Nicolas Tagliafico, in scadenza nel 2023. Alla fine, il Napoli potrebbe trattare l’acquisto di un nuovo terzino con il Villarreal, che ha tre esterni in rosa e potrebbe cederne qualcuno, si tratta di Alfonso Pedraza, Pervis Estupinan ed Alberto Moreno, che può agire anche da ala sinistra. Se il Villarreal cede per un prestito piccolo a pochi spiccioli come avvenuto per l’affare Axel Tuanzebe, il Napoli può fare un’operazione come questa. Altrimenti, si resta così e si punterà su un giocatore di maggior affidamento in futuro, come Fabiano Parisi che piace tantissimo a Giuntoli e sarebbe interessante in prospettiva. Infine, si potrebbe rispolverare a parametro zero Reinildo Mandava del Lille, in questo momento non prendibile perché extracomunitario”.