Baroni: “Salvezza? Non guardo la classifica. Contatto in area? Non voglio commentare”

Le parole di Baroni a DAZN, dopo la sconfitta contro il Napoli

Il rimpianto più grande dopo averla sbloccato una partita, dopo un Napoli in difficoltà – “Intanto è chiaro questo, noi continuiamo a crescere e oggi e abbiamo fatto un primo tempo dove la squadra è stata molto bene in campo, però è normale, non è facile su questi campi. Tra il primo e il secondo tempo ho detto la squadra di alzarsi, di andare ad aggredire e l’abbiamo fatto molto molto bene. Il Napoli è andato in difficoltà perché noi lo abbiamo messo in difficoltà. Dispiace per il risultato, però io ripeto, questo è quello che ci serve, sono queste prestazioni. Alla fine arriveranno le vittorie, sono convinto perché la squadra è viva, la squadra ci crede. Abbiamo cambiato tanto, ci sono dei ragazzi oggi che hanno fatto bene, io sto cercando anche di velocizzare questo inserimento dei nuovi. Quindi buona prestazione, faccio i complimenti ai ragazzi, peccato per il risultato”.

Contatto Di Lorenzo-Swiderski – “Non voglio commentare perché l’ho già fatto, quindi niente, a me interessa la prestazione della squadra. Qualcosina, anche sui goal, potevamo fare meglio, poi è chiaro ci sono dei campioni che hanno delle giocate che non è facile arginare. Bisognava ordinarle togliendogli gli spazi, togliendogli le giocate e togliendoli con la pressione stando alti. Questo è chiaro, però la squadra ha fatto bene, noi sappiamo che è un campionato lungo per noi, duro, ma ci siamo”.

Stupisce il tuo Verona e anche l’allenatore – “Guarda io lo sai non sono più giovanissimo e quando sento dire ci vuole tempo, per noi è una cosa che non esiste. Ho detto ai ragazzi dobbiamo accelerare, dobbiamo lavorare sui video. Grazie anche all’inserimento di questi ragazzi nuovi, che hanno delle qualità che, per me, ora ci permettono anche di fare un calcio diverso, anche più in verticale. Da parte loro c’è grande disponibilità, gli faccio i complimenti perché è un campionato complicato, ma noi dobbiamo stare stare sul pezzo, non dobbiamo mollare, non dobbiamo. Anzi quello che ho chiesto io fra il primo e secondo tempo, è stato pensiamo di stare sotto perché dobbiamo andare fuori con uno spirito diverso, con con una squadra che deve essere aggressiva, che deve andare alta, anche rischiare qualcosa. Tuttavia preferisco questo tipo di atteggiamento, perché so che alla fine ci porterà a fare le vittorie che vogliamo”

Missione salvezza – “Ma a me non non interessa questo, perché ripeto, con questi ragazzi ci siamo anche lanciati una sfida no, di di crescere e di lavorare. Di non pensare alla classifica ma di guardare la prestazione. Dobbiamo stare dentro il lavoro durante la settimana e stare dentro la prestazione. È quello che ci interessa in questo momento”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

