Napoli-Verona, segui la diretta live dal Marodona

Napoli-Verona, diretta testuale

95′ Termina la gara. Il Napolio, non senza sofferenze, riesce a conquistare 3 punti importantissimi per il prosieguo della stagione

87′ CAPOLAVORO DI KVARATSKHELIA!!!! Recupero palla di Mazzocchi che serve il gergiano, da limite fa partire un bolide all’incrocio che fa esplodere il Maradona! Napoli-Verona 2-1

85′ Doppio cambio Napoli. Fuori Simeone e Lobtoka, dentro Raspadori e Dendoncker

83′ Occasione colossale per il Napoli! Kvara recupera palla e Serve Simeone in area, l’argentino spara prima su Montipò. Secondo tentativo di pallonetto che finisce alto!

79′ Preggio Napoli!!! Grande azione sulla sinistra di Lindstrom che salta seccon un avversario, di sinistro mette al centro e serve Ngonge che insacca!! Napoli-Verona 1-1

77′ Clamorosa doppia occasione Napoli. Prima Mazzocchi e poi Lindstrom, Montipò si supera in entrambe le occasioni e devia in angolo.

72′ CLAMOROSO!!! Vantaggio Verona. Dagli sviluppi di cun calcio di punizione, Coppola trova l’incornata giusta e trafigge Gollini. Napoli-Verona 0-1

62′ Doppio cambio Napoli: fuori Politano e Cajuste, entrano Lindstrom e Ngonge

59′ Altro pericolo creata da Kvara, il gerogiano prende palla al limite dell’area salta un difensore avversario ma il suo sinitro non trova nessuno sul secondo palo per ribattere in rete

55′ Occasione Napoli!!! Cross basso dalla sinistra di Juan Jesus che pesca Simeone, il tiro dell’argentino è respinto nuovamente da Montipò in angolo

50′ Primo cambio per Mazzarri, Mazzocchi subentra a Mario Rui

48′ Il Verona parte forte, tiro dal limite di Lazovic che costrine Gollini a disimpegnarsi in angolo

47′ Occasione Verona. Punizione dal lato destro della difesa azzurra, la palla arriva a Coppola che da posizione favorevole spedisce alto

46′ Ammonizione per Mario Rui, il portoghese era diffidato e salterà la prossima sfida contro il Milan

45′ Inizia la ripresa, nessun cambio rispetto all’undici di partenza

48′ Fine del primo tempo

47′ Dagli sviluppi di calcio d’angolo Rrahmani prova di testa, Di Lorenzo sorpreso dalla traiettoria non riesce ad intevenire per battere a rete

34′ Dopo una avvio in pressione, il Napoli sembra aver rallentato il ritmo e non sta creando particolare problemi alla retroguardia veronese

13′ Kvaratskhelia scatenato! Il georgiano sfiora il vantaggio con un gran tiro al volo, Montipò sventa nuovamente il vantaggio azzurro

11′ Grande recupero di Kvara che servew Anguissa in area, scarico di Di Lorenzo che anzichè tirare prova un cross per Simeone che però viene anticipato dalla difesa scaligera

10′ Ottima percussione di Lobotka che scarica per Kvara, il georgiano di sinistro impegna Montipò che devia in angolo

7′ Incursione di Kvara sulla sinistra, l’attaccante azzurro viene steso in area ma per il direttore di gara non c’è rigore. Semplice calcio d’angolo dopo il consulto audio con il VAR

1′ Inizia la gara