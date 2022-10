Benevento: mister Cannavaro punta tre azzurri per il mercato invernale

Fabio Cannavaro punta tre giovani talenti del Napoli

In casa Benevento si pensa già a rinforzare la rosa. Il portale SerieBnews.it riferisce che Fabio Cannavaro, neo allenatore del Benevento, ha in mente diversi obiettivi per rinforzare la squadra già a gennaio e ha messo nel mirino tre giocatori del Napoli: Alessandro Zanoli, Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Fin qui Zanoli e Gaetano hanno trovato poco spazio, mentre invece Zerbin, ormai in pianta stabile nella rosa di Spalletti sarebbe il colpo più difficile.

