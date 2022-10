Caressa su Kim e Rrahmani: “Mi hanno sorpreso”

Fabio Caressa commenta il rendimento della coppia difensiva Rrahmani-Kim

L’addio in estate di Kalidou Koulibaly avrebbe potuto portare scompiglio nella retroguardia partenopea ed invece così non è stato. Fabio Caressa, giornalista Sky, ha commentato sul suo canale Youtube il rendimento della coppia difensiva del Napoli formata da Kim e Rrahmani.

Queste le sue parole:

“La coppia Kim-Rrahmani mi ha francamente sorpreso. Io pensavo che il Napoli, che ha sempre avuto uno molto esperto che aiutava l’altro difensore, potesse andare in difficoltà con Rrahmani che è cresciuto ma ancora non credevo potesse diventare leader e uno come Kim. Invece Kim sta facendo molto meglio di quello che pensassi proprio a livello di personalità”.

Fonte foto: Instagram @fabiocaressareal

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

EA7 e Napoli presentano halloween Special Edition: ecco la nuova maglia

PSG nella bufera, tre persone esterne al club francese accusate di riciclaggio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Arrestato Buzzi in Calabria, era ospite cooperativa sociale