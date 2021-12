Bergomi: “A Spalletti mancano i titolari, le assenze iniziano a farsi sentire”

Beppe Bergomi, ai microfoni di Sky Calcio Club, parla della situazione disastrosa in casa Napoli: “Un altro infortunio, stavolta Zielinski. Spalletti ha bisogno dei titolari”.

Le parole di Beppe Bergomi dopo la sconfitta del Napoli contro l’Empoli: “Spalletti sta esaltando tutta la rosa, non tralasciando nessuno, ma ha un bisogno maledetto dei titolari perché ci sono alcuni che giocano sempre. Mario Rui, Di Lorenzo, Rrahmani, sono sempre loro e, mancando determinati giocatori, non possono mai rifiatare. Nelle difficoltà ti esalti ma non lo puoi portare troppo nel tempo. Quindi Spalletti ha bisogno dei rientri, ha troppe assenze e anche oggi pronti via e si fa male Zielinski. Nel calcio ci sono assenze e assenze, ci sono giocatori che non si sostituiscono”.

