Statistiche a confronto – Quarto posto per Insigne: “Pecca di lucidità”

Statistiche a confronto – Quarto posto per Lorenzo Insigne per tiri complessivi in questo campionato, ma ancora nessun gol da azione.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Lorenzo Insigne occuperebbe il quarto posto in questo campionato, per tiri complessivi. Tuttavia, ciò che viene recriminato al capitano del Napoli, è la mancanza di precisione e lucidità, in quanto non sia riuscito ancora a concludere nessun gol da azione. La classifica:

Tiri totali Serie A:

Vlahovic 59 tiri (10 gol su azione)

Immobile 53 (10 gol su azione)

Dybala 53 (4 gol su azione)

Insigne 53 (0 gol su azione)

Lautaro 50 (7 gol su azione)

Berardi 49 (6 gol su azione)

Pellegrini 44 (5 gol su azione)

