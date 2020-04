Coronavirus, nave da crociera al porto di Ancona con 130 presunti casi a bordo: le ultime

La nave “Costa Magica” sta attraccando al porto di Ancona, proveniente dai Caraibi, con una lunga sosta in rada prima a Miami e poi alle Canarie, da dove è partita mercoledì scorso con a bordo il solo equipaggio necessario per la navigazione: 617 persone, 130 delle quali sono risultate positive al ‘quick test’ per il ‘Covid-19’ (che per l’Asur non hanno affidabilità) ma nessuno sarebbe in condizioni critiche, a quanto ha riferito lo staff medico di bordo alle autorità sanitarie militari italiane.

Tutte le operazioni saranno svolte nel rispetto di un rigidissimo protocollo di sicurezza e le banchine destinate all’attracco sono state isolate. Nessuno potrà scendere da bordo fino a quando non saranno verificate le condizioni di salute e l’eventuale rischio di contagio di ognuno dei membri dell’equipaggio: tutti verranno sottoposti a tamponi e, qualora ci fossero dei casi accertati, questi rimarranno in quarantena a bordo per essere nuovamente sottoposti ad un nuovo controllo, con due tamponi successivi nel giro di 24 ore, che se saranno negativi potranno autorizzare lo sbarco. Solo in caso di effettiva necessità sarà predisposto il trasferimento in ospedale.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: in Liguria altri 14 morti