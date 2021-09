Bergomi: “Io stimo Allegri, ma è arrivato il momento di allenare la sua squadra”

Beppe Bergomi, nel post-partita, commenta la soffertissima vittoria della Juventus e lancia un importante messaggio ad Allegri.

Beppe Bergomi, ufficialmente dagli studi di Sky, commenta la sofferta vittoria della Juventus contro lo Spezia e lancia un messaggio importante ad Allegri: “Io stimo Allegri, però non è più il momento di gestire, è il momento di allenare. Coi giovani e il centrocampo in difficoltà, devi dare qualcosa. Questi tre punti danno serenità, ma deve dare qualcosa. La differenza tra gestire e allenare? Quando hai tanti campioni devi essere bravo nel far riposare qualcuno, nel gestire la settimana, perché vanno da soli”.

