L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena tra Spalletti e Koulibaly.

Luciano Spalletti ha notevolmente apprezzato lo sforzo della società di non cedere alle offerte ricevute per Kalidou Koulibaly:

“Il primo ad aver esultato per la sua conferma è stato proprio Luciano Spalletti, che ha fatto il tifo affinché il giocatore restasse. In parte, diciamo così, il presidente l’ha accontentato e l’allenatore ne ha fatto l’esempio da seguire per tutti quanti gli altri compagni”.