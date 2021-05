Bergomi: “Napoli? Al Franchi non sarà una partita facile, la Fiorentina si ricorda i 6 gol dell’andata”

L’ex difensore dell’Inter e della nazionale dice la sua sul prossimo impegno azzurro

Beppe Bergomi ha parlato negli studi di Sky del prossimo impegno del Napoli, ossia la trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Nel posta partita di Napoli-Udinese 5-1 l’opinionista ed ex campione del mondo ha detto la sua.

Queste le sue parole:

“Ci sono dei campi in cui fai tendenzialmente fatica. Per il Napoli quella del Franchi è una trasferta difficile, per tante ragioni. Non è solo un fatto di tradizioni calcistiche. La Fiorentina potrebbe giocare senza pressioni particolari ed essere già salva. All’andata hanno preso sei gol… Iachini inoltre vorrà lasciare un bel ricordo al popolo viola. Anche Vlahovic avrà tante motivazioni per fare bene”.

