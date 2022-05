Il Mattino – Bernardeschi sempre più vicino al Napoli: c’è l’accordo sull’ingaggio.

Federico Bernardeschi è un obiettivo concreto del Napoli. La proposta degli azzurri potrebbe attirare l’ex bianconero:

“La disponibilità del giocatore è la vera novità rispetto al passato. Perché l’interesse del Napoli per il 28enne della Juventus non è mai stato un mistero, anzi. E allora adesso è tempo di provare a stringere: i tempi e l’accordo. Anche per evitare che nella trattativa si possano inserire altri club ingolositi dalla possibilità di prenderlo senza dover pagare un solo euro per il prezzo del cartellino. Non è detto, però, che la trattativa si possa chiudere subito. E per questo il Napoli si guarda attorno e valuta alternative valide qualora non dovesse andare in porto l’operazione Bernardeschi”.

