Berti: “Scudetto? Napoli, Milan e Juve fuori dalle palle!”

Nicola Berti, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio.

“[…]Lo scudetto se lo sognano i rossoneri, ma anche il Napoli. Siamo lanciatissimi, non ci fermerà più nessuno. Siamo euforici, è vero, sto parlando un po’ così proprio in virtù dell’euforia post derby, ma il campo ha parlato chiaro. Sono convinto che non ne perderemo più una, vinceremo lo scudetto. L’unica cosa su cui non sono sicuro è la vittoria della Coppa Italia, quella ce la giocheremo. Il Torino mi sta simpatico, Milan, Juventus e Napoli un po’ meno, sono felice di poter dire che per lo scudetto sono fuori dalle balle“.

