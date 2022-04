Schira: “Zielinski può partire, su Fabian c’è il Real Madrid”

Più di un titolare azzurro potrebbe dire addio a fine stagione

Nicolò Schira, esperto di mercato, ha fatto il punto sulle possibili mosse in entrata e in uscita del mercato azzurro ai microfoni di dio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal”.

Queste le sue parole:

“Zielinski potrebbe partire? Non bisogna dare nulla per scontato. Se dovesse arrivare un’offerta importante il Napoli potrebbe cederlo. Spalletti nella seconda parte della stagione lo ha spesso messo in panchina e il rendimento del polacco è in calo. Barak per sostituirlo? Sì credo di sì, è un giocatore a metà tra Fabian e Zielinski.

Ha la propensione offensiva del polacco e la corsa di Fabian. Napoli e Verona hanno da sempre buoni rapporti e quindi credo che intavoleranno la trattativa.

Futuro Molina al Napoli? Lo stanno seguendo in tanti, ma l’Udinese chiede 30 milioni e sono tanti per tutti. In quel ruolo il Napoli ha Di Lorenzo e non va a spendere tanti soldi per una riserva. Piace a tanti, ma nessuno ha necessità. Anche la Juve ci pensa , ma ha Danilo e ha rinnovato Cuadrado e De Sciglio. Situazione diversa per l’Atletico Madrid che ha perso Trippier e non l’ha sostituito”.

“Fabian Ruiz al capolinea? Sì il rischio c’è perché non rinnova, non prenderai magari 70 milioni, ma è meglio prenderne 40 milioni che perderlo a zero. Su di lui ci sono top club europei, come il Real Madrid di Ancelotti, che lo vuole fortemente”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Corbo: “Spalletti che macello nel secondo tempo con la Roma: dopo sembrava parlasse dalla luna”

Possibile ribaltone in casa Juve:rivoluzione ai vertici e sul campo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il nuovo scontro tra Renzi e Conte sulla visita degli 007 Usa del 2019