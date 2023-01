La prevendita dei biglietti per il match tra Salernitana e Napoli è disponibile soltanto per il residenti nella provincia di Salerno.

Salernitana e Napoli si sfideranno il prossimo sabato 21 gennaio e dal sito ufficiale della Società granata arrivano le ultime sulla vendita dei biglietti. Come si legge dal comunicato ufficiale la prevendita libera di essi è riservata solo per coloro che hanno la residenza nella città di Salerno. Esclusi dunque i residenti di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta.

Di seguito quanto si legge:

“L’U.S. Salernitana 1919 informa che la prevendita libera dei biglietti per la gara Salernitana – Napoli, in programma sabato 21 gennaio alle ore 18:00, è aperta a tutti con esclusione dei residenti nelle province di Napoli, Avellino, Caserta e Benevento. La prevendita online è disponibile soltanto per i possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana sottoscritte entro il 31/12/2022.”

Fonte foto: Instagram, @ussalernitana1919official

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, il report: aggiornamento condizioni Kvaratskhelia

Ferrero nuovo pres. Juventus: “Ci difenderemo in tutte le sedi competenti: penale, sportiva e civile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici