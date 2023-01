UFFICIALE – Ambrosino va in prestito al Cittadella

Il Cittadella ha annunciato l’arrivo dell’attaccante del Napoli Giuseppe Ambrosino con la formula del prestito.

Giuseppe Ambrosino è ufficialmente un giocatore del Cittadella. Per il giovane attaccate del Napoli dunque inizia una nuova esperienza. A dare l’annuncio dell’avvenimento è stato proprio il club di Padova, che ha dato il benvenuto al giocatore di proprietà del Napoli.

Di seguito il comunicato:

“L’A.S. Cittadella comunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione di GIUSEPPE AMBROSINO dal Napoli. Attaccante classe 2003 di proprietà del Napoli, Ambrosino si è messo in mostra con la formazione Primavera partenopea andando a segno 19 volte lo scorso campionato. Prestazioni che gli sono valse la chiamata in prima squadra, dopo la preparazione estiva agli ordini di Spalletti il prestito al Como dove ha giocato il girone d’andata. A Giuseppe il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo di stagione con i nostri colori.”

Fonte foto: Instagram, @_giuseppeambrosino10_

