Napoli-Cremonese, le pagelle di Spalletti: contestati i troppi cambi

All’indomani di Napoli-Cremonese i maggiori quotidiani si sono soffermati sui voti nei confronti del tecnico Luciano Spalletti.

Nelle giornata di ieri il Napoli di Luciano Spalletti è stato sconfitto dalla Cremonese di Davide Ballardini ai calci di rigore in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. Oggi i maggiori quotidiani hanno dato un voto al lavoro del tecnico di Certaldo.

Corriere dello Sport – 5: “Dieci cambi rispetto alla Juve sono troppi anche per una squadra piena di qualità e valori. Osa troppo, evidentemente.”

Tuttomercatoweb – 5: “Turnover troppo ampio: cambiare tutti gli uomini di movimento, dieci su dieci, è stato un azzardo che il Napoli stava pagando già nel primo tempo. La squadra, ovviamente, non gira come quando in campo ci sono i titolari. Ma anche la gestione dei cambi non convince appieno. Per una sera stecca anche lui, poi è anche sfortunato per il modo in cui arriva quest’eliminazione.”

Gazzetta dello Sport- 5,5: “Lo tradiscono i titolari: con le ‘riserve’ è avanti 2-1.”

Fonte foto: Instagram, @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, il report: aggiornamento condizioni Kvaratskhelia

Ferrero nuovo pres. Juventus: “Ci difenderemo in tutte le sedi competenti: penale, sportiva e civile”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici