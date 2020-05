Boccia:”In alcune regioni possibile la riapertura anticipata”

Il Ministro Boccia conferma che alcune regioni potrebbero ripartire in anticipo

Nel corso della trasmissione L’Aria che tira, è intervenuto il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. Al centro del suo intervento, la possibilità che alcune regioni possano partire prima del 18 Maggio. Ecco quanto dichiarato: “Dobbiamo concludere il monitoraggio del ministro Speranza, dall’11 al 14 maggio ci saranno le nuove linee guida per bar, ristoranti, centri estetici, parrucchieri, negozi al dettaglio. Poi, dal 18 maggio, probabilmente ci saranno regioni che potranno fare in sicurezza. Ma prima del 18 lo escludo. Dopo il 18 ci sarà una valutazione del Cdm su base scientifica e la differenziazione territoriale sarà molto probabile.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Spadafora:”Campionati? Spero possano riprendere, ad oggi impossibile stabilire una data”

Inter-Juve del 2008,la risposta di Rizzoli:”Non esistono registrazioni, totale trasparenza”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus, cosa sappiamo sulla terapia col plasma