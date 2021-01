Bologna, Mihajlovic esplode a Marassi: “Il prato di questo stadio è una vergogna!”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha definito il prato dello Stadio Marassi di Genova una vera e propria vergogna

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta rimediata questa sera contro il Genoa:

“Questo è un campo di patate, in Serie A nel ventunesimo secolo è una vergogna un campo del genere. Abbiamo cercato di fare la nostra partita, una squadra tecnica in un campo così perdi i tempi di gioco, chi deve rompere il gioco si trova più facilmente. Non so come abbiamo perso oggi, era impossibile perdere, ci prendiamo le nostre responsabilità e andiamo avanti. Non abbiamo meritato di perdere. Non possiamo dire nulla”.

