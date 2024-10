la Repubblica – Bologna-Milan è una partita politica: in Lega hanno spinto per il rinvio

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare di Bologna-Milan. La gara non si disputerà, alla fine ha vinto il sindaco della città, Matteo Lepore, rinviando la gara a data da destinarsi. Il Milan, invece, voleva fortemente che la gara si giocasse, soprattutto a causa delle squalifiche di Theo Hernandez e Reijnders, che sarebbero stati utili contro la capolista.

I rossoneri erano disposti a giocare ovunque, mentre il Bologna non voleva scendere in campo senza i suoi tifosi, che sarebbero stati penalizzati dalla decisione, ma non solo. Sarebbe stata penalizzata anche la squadra e la raccolta fondi per gli alluvionati. In Lega, alla fine dei giochi, la maggioranza ha votato per il rinvio, per una partita che è prima di tutto politica. Tra le due riunioni è stato sottolineato che: “c’è stato chi, come Lotito, storico alleato di De Laurentiis, faceva campagna per il rinvio”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL vuole la proprietà del Maradona: serve uno stadio all’altezza

Il Marsiglia aveva fatto un’offerta per Raspadori in estate: il club ha rifiutato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Silvia Provvedi: “L’amore vince sulla distanza”