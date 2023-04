Bologna-Milan, falsa partenza per i rossoneri: 1-0 dopo 60 secondi, rete di Sansone

Bologna-Milan, falsa partenza per i rossoneri: 1-0 dopo solo 60 secondi

Notizie Calcio – Bologna-Milan, è falsa partenza per i rossoneri di Pioli che al settimo minuto già sono sotto per 1-0. A sbloccare la gara al primo minuto è Sansone che buca la porta di Maignan.

Tutto dopo appena 60 secondi. Falsa partenza per il Milan che forse ha già la testa al big match di martedì con il Napoli.

