Ultimissime Napoli-Verona: Spalletti sceglie attacco inedito e novità in mediana

Ultimissime Napoli-Verona, le probabili formazioni

Ultimissime Napoli-Verona – Tutto pronto allo stadio Maradona per il match della 30a giornata.

Spalletti opta per un turnover per dare la possibilità a molti azzurri di rifiatare in vista, della gara col Milan.

Come riporta Sky Sport il Napoli va addirittura verso sei cambi, due per ogni reparto. Con Meret tra i pali, la difesa vedrà il regolare impiego di Di Lorenzo e Kim ma con le novità rappresentate – probabilmente – da Juan Jesus e Olivera sull’altro versante.

Novità assoluta in mediana: ci sarà Demme dall’inizio, con Lobotka che finalmente riposa. Confermato invece Anguissa data purtroppo la squalifica europea col possibile impiego di Elmas dall’altra parte. In attacco tridente inedito: Politano-Raspadori-Lozano.

Probabili formazioni Napoli-Verona

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Elmas; Politano, Raspadori, Lozano. All. Spalletti

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Ngonge, Lasagna; Djuric. All. Zaffaroni

