Napoli, voglia di riscatto per Raspadori: non va in gol da settembre

Il quotidiano Repubblica si concentra sull’attaccante del Napoli Giacomo Raspdori, che avrebbe voglia di un riscatto personale.

L’attaccante del Napoli Giacomo Raspadori avrebbe voglia di un riscatto personale. Il giocatore non trova infatti il gol in campionato dallo scorso settembre. Successivamente ha segnato in Champions League, ma sono passati comunque molti mesi dall’ultima rete, che risale al mese di ottobre.

Ecco quanto si legge su Repubblica:

“Raspadori non ha ovviamente i 90′ nelle gambe, ma ha voglia di mettersi in mostra e magari sbloccarsi. Le statistiche vanno ritoccate: l’unico gol in Serie A risale addirittura a settembre (con lo Spezia) e da allora non ha avuto più la possibilità di esultare. E’ stato più decisivo in Champions (4 reti all’attivo) ma l’ultima prodezza è di ottobre e nel 2023 non ha ancora segnato.”

